Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplu Taşıma Projelerini Hızlandırıp Yaygınlaştırarak Şehirlerde Yaşayan...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Otopark meselesini, hem şehir planlarında hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Otopark meselesini, hem şehir planlarında hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceğiz. Böylece sokaklarımızdaki araç istilasına son verip kaldırımlarımızı sadece yayaların hizmetine sunacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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