Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumların Kutsallarını, İnançlarını Küçümseyen, Hafife Alan Yahut...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumların Kutsallarını, İnançlarını Küçümseyen, Hafife Alan Yahut...

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumların kutsallarını, inançlarını küçümseyen, hafife alan yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumların kutsallarını, inançlarını küçümseyen, hafife alan yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir. Esasen bu tarz işlere tevessül edenlerin isimleri ve eserleri, tarihin tozlu raflarında kaybolup gitmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:44 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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