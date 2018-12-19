Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumların Kutsallarını, İnançlarını Küçümseyen, Hafife Alan Yahut...
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumların kutsallarını, inançlarını küçümseyen, hafife alan yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Toplumların kutsallarını, inançlarını küçümseyen, hafife alan yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir. Esasen bu tarz işlere tevessül edenlerin isimleri ve eserleri, tarihin tozlu raflarında kaybolup gitmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:44 Kaynak: AA
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