Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumların Kutsallarını Küçümseyen Kişinin Yaptığı İşin Adı Kültür veya...
1 saat önce
- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.
- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Toplumların kutsallarını, inançlarını küçümseyen, hafife alan yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir. Esasen bu tarz işlere tevessül edenlerin isimleri ve eserleri, tarihin tozlu raflarında kaybolup gitmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:43 Kaynak: AA
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