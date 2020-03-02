Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprağa düşen hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, mücadelesini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Toprağa düşen hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, mücadelesini... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprağa düşen hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, mücadelesini...

6 saat önce

Kuran-ı Kerim okunması ve dua yapılması Salonda katılımcılardan görüntüler Kısa film gösterisi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı...

Kuran-ı Kerim okunması ve dua yapılması

Salonda katılımcılardan görüntüler

Kısa film gösterisi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toprağa düşen hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, mücadelesini...

Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerim, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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