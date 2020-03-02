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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprağa düşen hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, mücadelesini...
6 saat önce
Kuran-ı Kerim okunması ve dua yapılması Salonda katılımcılardan görüntüler Kısa film gösterisi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı...
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:52 Kaynak: AA
Kuran-ı Kerim okunması ve dua yapılması
Salonda katılımcılardan görüntüler
Kısa film gösterisi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)
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