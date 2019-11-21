Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Toprak Bilgi Sistemi'ne bağlı tarımsal arazi kullanım planları... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprak Bilgi Sistemi'ne bağlı tarımsal arazi kullanım planları...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprak Bilgi Sistemi'ne bağlı tarımsal arazi kullanım planları hazırlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprak Bilgi Sistemi'ne bağlı tarımsal arazi kullanım planları hazırlayacağız."
Saray'a giden CHP'li iddiasını gündeme getiren Rahmi Turan'dan yeni yazı: Kaynağım endişelendi, söz verdim ismi unutacağım Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı