Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarımıza Göz Dikenlerin Gözlerini Çıkaracağımızı Bilsinler"
1 saat önce
- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
- AK Parti Ordu
Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler."
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:34 Kaynak: AA
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