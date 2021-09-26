Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike'nin kedisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından altıncı torunu Canan Aybike'nin kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı. Erdoğan fotoğrafa, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı. - ANKARA