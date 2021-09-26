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Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı

26.09.2021 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike'nin kedisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike'nin kedisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından altıncı torunu Canan Aybike'nin kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı. Erdoğan fotoğrafa, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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