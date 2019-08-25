Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trabzon artık dünyanın her yerinde bilinen tanınan bir şehir haline...
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Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:14 Kaynak: AA
Toplu açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
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