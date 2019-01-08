Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon Belediye Başkan Adaylarını 11 Ocak'ta Trabzon'da Açıklayacak
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimleri öncesinde henüz açıklanmayan Trabzon belediye başkan adaylarını 11 Ocak günü Trabzon'da açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimleri öncesinde henüz açıklanmayan Trabzon
belediye başkan adaylarını 11 Ocak günü Trabzon'da açıklayacak.
AK Parti İlçe Belediye Başkan adayları için 11 Ocak Cuma Günü saat 15.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla aday tanıtım töreni düzenlenecek. Trabzon'un İlçe belediye başkan adaylarını bu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanacak. - TRABZON
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:20 Kaynak: İHA
Markete Eşekle Alışverişe Gelen Vatandaşın Marketin Müdürü Olduğu Ortaya Çıktı
TBBM Başkanı Binali Yıldırım'dan UBER Açıklaması: Yok Sayamayız, Düzenleme Yapacağız
Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın Sözleşmesini Feshetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti