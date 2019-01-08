Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon Belediye Başkan Adaylarını 11 Ocak'ta Trabzon'da Açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon Belediye Başkan Adaylarını 11 Ocak'ta Trabzon'da Açıklayacak

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimleri öncesinde henüz açıklanmayan Trabzon belediye başkan adaylarını 11 Ocak günü Trabzon'da açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon Belediye Başkan Adaylarını 11 Ocak'ta Trabzon'da Açıklayacak, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimleri öncesinde henüz açıklanmayan Trabzon belediye başkan adaylarını 11 Ocak günü Trabzon'da açıklayacak.

AK Parti İlçe Belediye Başkan adayları için 11 Ocak Cuma Günü saat 15.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla aday tanıtım töreni düzenlenecek. Trabzon'un İlçe belediye başkan adaylarını bu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:20 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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