Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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