Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:36 Kaynak: AA
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