Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'dan ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'dan ayrıldı

Rize'de toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak için hafta sonunu baba ocağında geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'dan ayrıldı.

Rize'de toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak için hafta sonunu baba ocağında geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'dan ayrıldı. Toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak için cuma günü baba ocağı Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından helikopter ile Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların zarar verdiği bölgeyi havadan inceledi. Helikopterle Trabzon Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'dan ayrıldı. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 20:03

Kaynak: İHA

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