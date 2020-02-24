Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.