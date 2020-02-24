Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

Murat Zorluoğlu, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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