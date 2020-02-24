Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:46 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.
Son Dakika Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek Son Dakika: Almanya'da bir karnaval yürüyüşüne araçla saldırı düzenlendi