Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti

30.04.2022 23:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor'un şampiyonluk maçını yakından takip ettik. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu da telefonla arayarak tebriklerimi ilettim." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, görüşme sırasında kaydedilen videoya da yer veren Erdoğan, Ağaoğlu'na, "Bütün arkadaşlara tebrikler. Abdullah'a (Avcı) da aynı şekilde bu tebriklerimi bildirirsen onu da tebrik ediyorum. Daha sonra inşallah bir araya geliriz zaten. Allah yar, yardımcımız olsun." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika


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