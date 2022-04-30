Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti

30.04.2022 23:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'u yaptığı bir paylaşım ile tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'u yaptığı bir paylaşım ile tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'u yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, cumhurbaşkanı, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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