CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM

01.05.2022 01:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun kutlandığı alandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun kutlandığı alandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bordo-mavili taraftarlara, 38 yıllık bir aradan sonra Trabzon'un Süper Lig şampiyonu olması hasediyle sizleri bir kez daha tebrik ediyorum dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Atatürk Alanı'nda bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, Trabzon harika görünüyorsun. Yılların hasretini büyük bir coşkuyla, sevgiyle kutluyorsun, hayırlı olsun. Bugün muhteşem bir tablo ile Trabzonspor hem Trabzonluların hem Trabzonsporluların hem de Trabzonspor'u gönlünde yaşatanların gururunu yaşıyor. Trabzonspor Stadı'nda muhteşem bir şampiyonluk şölenine şahit olduk diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYARAK AVRUPA'DA DA BAŞARI DİLEDİ

Bakan Soylu daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sevgili hemşehrililerim öncelikle 38 yıllık bir aradan sonra Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonu olması hasediyle sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Şenol Güneş Spor Tesislerimizin Trabzon'a tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii şimdi Trabzonspor için Süper Lig şampiyonluğu yetmez inşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da farklı bir başarıya imza atacaktır. Türkiye'mizi Avrupa'da da başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Gerek sayın başkanla, gerek teknik direktörle, gerek tüm yöneticiler, bunun yanında takım kaptanından bütün futbolcu kardeşlerime varıncaya kadar hepsini kutluyorum. Tabii hepsinden öte stadyumu tıklım tıklım dolduran hemşehrilerim, millet bahçesini dolduran hemşehrilerim, Türkiye'nin değişik yerlerinde ekranlarda izleyen Trabzonsporlu kardeşlerime de özellikle tebriklerimi sunuyorum. Bu gece kendilerine şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı da tebrik ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum dedi.

SOYLU TRABZON'A MUHTEŞEM BİR STAT KAZANDIRDINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon konuşmasının ardından tekrar alandakilere seslenen Bakan Soylu, Allah sizden razı olsun. Trabzon'a muhteşem bir stat kazandırdınız. Bugün muhteşem bir atmosferde o şampiyonluğu hep beraber yaşadık. Trabzon'da coşku ile beraber ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM

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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Trabzonspor, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM - Son Dakika
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