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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trafik kazalarında ölenlerin sayısı yüzde 71 azaldı."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trafik kazalarında ölenlerin sayısı yüzde 71 azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trafik kazalarında ölenlerin sayısı yüzde 71 azaldı." - ANKARA
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