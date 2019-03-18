Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Troya Müzesi, Çanakkale'yi Tarihiyle Yeniden Buluşturma, Bu Kadim Şehri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Troya Müzesi, Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Troya Müzesi, Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır."

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