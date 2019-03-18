Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Troya Müzesi, Çanakkale'yi Tarihiyle Yeniden Buluşturma, Bu Kadim Şehri...
53 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Troya Müzesi, Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Troya Müzesi, Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:09 Kaynak: AA
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