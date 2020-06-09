Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştu: (5) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştu: (5)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK/YPG'nin Antifa denilen terör örgütü ile ABD'deki bir araya gelişleri manidardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştu: (5), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK/ YPG'nin Antifa denilen terör örgütü ile ABD'deki bir araya gelişleri manidardır. Bunu Sayın Trump'a söyledim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

SİHA'ların Libya ve İdlib'de sağladığı başarıların anımsatılıp, dünyada Türk yapımı SİHA'lara talebin sorulması üzerine Erdoğan, "SİHA'lara yönelik çok ciddi siparişler var. Bildiğim kadarıyla siparişlere yetişemiyorlar. Bu alanda özel sektörün ve devletimizin çalışmaları var. Bu gelişmelerle farklı bir yere kayarak üretimde sıkı bir adım atılmış olacak." yanıtını verdi.

Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede F35 ve S300 konularının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Gündeme gelmedi ama biz çalışma grubu oluşturduk. Sayın Trump ile bu akşam yaptığımız görüşmede de bunları oluşturduk. Dışişleri ve Savunma bakanları, istihbarat ve özel danışmalarımız bu çalışmayı yapacaklar." bilgisini paylaştı.

İdlib'de son gelişmelerin ne yönde olduğunun sorulması üzerine de Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu ana itibarıyla M4 yolunda bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi. Şu an itibarıyla da fena gitmiyor. 200 bin civarında İdlibli geri döndü. Fakat hepsinden öte, özellikle de kuzeyde briket konutlar yapıyoruz. Aileleri rahatlıkla barındırabilecek 30-40 metrekare konutlar. Şu anda bu konuda AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Hedefimiz burada ilk etapta 20 bin konut planlamıştık. Bunu şimdi daha da artırıyoruz. Belki 50 bine çıkartacağız. Yoğun bir şekilde buna devam ediyoruz. 50 bini yakalarsak bu İdlibli'ye bir rahatlama verecek."

"Beyazın siyaha, siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur"

ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybettiğinin anımsatılıp, sonrasında başlayan protestoların sorulması üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"George Floyd'un ABD'de insanlık dışı müdahale sonucu hayatını kaybetmesi üzüntü verici bir olay. Bunları Sayın Trump'a söyledim. Bu elim olay aynı zamanda ırkçı bir yaklaşımın tezahürü. Vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değil. Gerçekten orada polisin adeta gırtlağına basarak ona 'nefes alamıyorum' çığlıklarını attıran olay sıradan bir olay değil. Maalesef günümüzde bu ırkçı yaklaşımın bazen siyahilere, bazen mültecilere yönelik olarak uygulandığını görüyoruz. Biz Müslüman olarak ırk, renk, din, dil ya da inanç ayrımı yapmaksızın tüm insanların haklarını korumak için mücadele vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Özellikle ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde siyahilere ve mültecilere karşı olan tavır herkesin malumudur. Sayın Obama ile bizim çok iyi günlerimiz oldu. Sayın Obama bir siyahi olarak 8 yıllık başkanlığı döneminde acaba Amerika'daki siyahilere yönelik ne gibi adımlar attı? Bu önemli. Kültürel birikim ve insana bakışla ilgili olan konudaki tavırlar çok çok önemli. Peygamber Efendimiz, 'Beyazın siyaha bir üstünlüğü yoktur, siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur.' diyor. Biz bu ilkeyi yüzlerce yıldır kendimize şiar edindik."

"PKK/YPG'nin Antifa denilen terör örgütü ile ABD'deki bir araya gelişleri manidardır. Bunu Sayın Trump'a söyledim." diyen Erdoğan, "Bunlara verilen destekler manidardır. Bu konularda da hassasiyetinizi özellikle rica ediyorum dedim. Bunların Suriye'de de çok ciddi operasyonları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Amerika Birleşik Devletleri, YPG, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştu: (5) - Son Dakika

Son Dakika

Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu         
00:29
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek         
00:19
Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı         
00:04
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı         
00:02
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek         
23:51
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir         
23:36
Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı         
23:29
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir         
23:11
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti         
23:11
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu         
23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?         
23:05
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı         
22:55
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor         
22:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir         
22:33
İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum         
22:29
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı         
22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi         
22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu         
21:45
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor         
21:44
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
21:27
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu         
21:24
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu         
21:22
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı         
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil         
20:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor         
20:57
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi         
20:53
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak         
20:42
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 06:55:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştu: (5) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]