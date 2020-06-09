Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştu: (5) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK/ YPG'nin Antifa denilen terör örgütü ile ABD'deki bir araya gelişleri manidardır. Bunu Sayın Trump'a söyledim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

SİHA'ların Libya ve İdlib'de sağladığı başarıların anımsatılıp, dünyada Türk yapımı SİHA'lara talebin sorulması üzerine Erdoğan, "SİHA'lara yönelik çok ciddi siparişler var. Bildiğim kadarıyla siparişlere yetişemiyorlar. Bu alanda özel sektörün ve devletimizin çalışmaları var. Bu gelişmelerle farklı bir yere kayarak üretimde sıkı bir adım atılmış olacak." yanıtını verdi.

Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede F35 ve S300 konularının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Gündeme gelmedi ama biz çalışma grubu oluşturduk. Sayın Trump ile bu akşam yaptığımız görüşmede de bunları oluşturduk. Dışişleri ve Savunma bakanları, istihbarat ve özel danışmalarımız bu çalışmayı yapacaklar." bilgisini paylaştı.

İdlib'de son gelişmelerin ne yönde olduğunun sorulması üzerine de Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu ana itibarıyla M4 yolunda bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi. Şu an itibarıyla da fena gitmiyor. 200 bin civarında İdlibli geri döndü. Fakat hepsinden öte, özellikle de kuzeyde briket konutlar yapıyoruz. Aileleri rahatlıkla barındırabilecek 30-40 metrekare konutlar. Şu anda bu konuda AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Hedefimiz burada ilk etapta 20 bin konut planlamıştık. Bunu şimdi daha da artırıyoruz. Belki 50 bine çıkartacağız. Yoğun bir şekilde buna devam ediyoruz. 50 bini yakalarsak bu İdlibli'ye bir rahatlama verecek."

"Beyazın siyaha, siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur"

ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybettiğinin anımsatılıp, sonrasında başlayan protestoların sorulması üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"George Floyd'un ABD'de insanlık dışı müdahale sonucu hayatını kaybetmesi üzüntü verici bir olay. Bunları Sayın Trump'a söyledim. Bu elim olay aynı zamanda ırkçı bir yaklaşımın tezahürü. Vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değil. Gerçekten orada polisin adeta gırtlağına basarak ona 'nefes alamıyorum' çığlıklarını attıran olay sıradan bir olay değil. Maalesef günümüzde bu ırkçı yaklaşımın bazen siyahilere, bazen mültecilere yönelik olarak uygulandığını görüyoruz. Biz Müslüman olarak ırk, renk, din, dil ya da inanç ayrımı yapmaksızın tüm insanların haklarını korumak için mücadele vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Özellikle ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde siyahilere ve mültecilere karşı olan tavır herkesin malumudur. Sayın Obama ile bizim çok iyi günlerimiz oldu. Sayın Obama bir siyahi olarak 8 yıllık başkanlığı döneminde acaba Amerika'daki siyahilere yönelik ne gibi adımlar attı? Bu önemli. Kültürel birikim ve insana bakışla ilgili olan konudaki tavırlar çok çok önemli. Peygamber Efendimiz, 'Beyazın siyaha bir üstünlüğü yoktur, siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur.' diyor. Biz bu ilkeyi yüzlerce yıldır kendimize şiar edindik."

"PKK/YPG'nin Antifa denilen terör örgütü ile ABD'deki bir araya gelişleri manidardır. Bunu Sayın Trump'a söyledim." diyen Erdoğan, "Bunlara verilen destekler manidardır. Bu konularda da hassasiyetinizi özellikle rica ediyorum dedim. Bunların Suriye'de de çok ciddi operasyonları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)