Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştu: (6) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştu: (6)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki geçiş sürecine ilişkin, "Trump ile bu akşam yaptığımız görüşmeden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştu: (6), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki geçiş sürecine ilişkin, "Trump ile bu akşam yaptığımız görüşmeden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu." dedi.

Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görümesinde ele alınan konu başlıklarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, görüşmenin bölgedeki gelişmelerle bağlantılı bir özellik taşıdığını ifade etti.

Görüşmenin akşam saatlerinde gerçekleştiğini ve birinci derecede Libya konusunun önem arz ettiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar da Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlar. Bir de tabii Libya'daki gelişmeleri ve bizim Libya'da başarılı bir durumda olduğumuzu tespit etti, teyit etti. Aramızda latifeler oluyor, onlara girmeyelim. ve dedi ki 'Bu son durum nedir'. Biz de tabii bütün gelişmeleri anlattık ve son durumda bildiğiniz gibi şu anda Türkiye, burada Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu Serrac'ın destekçisi. Ama karşıda darbeci bir Hafter var. Biz bu desteğimizi sürdürüyoruz ve darbeci Hafter'e karşı da Hafter'in yanında kim yer alıyorsa yer alsın onların karşısında duruyoruz. Şu an itibarıyla da birçok yer geri alındı. En hayati olan yerler Mısrata, Sirte, Küfrah, buralar hayati yerlerdir. Buralarda da her an ilerliyor. Tarhune bölgesi önemliydi. Aynı şekilde buranın biraz kuzeyinde havalimanı var, Fatiye çok çok önemliydi. Orası yine aynı şekilde alındı ve şöyle söyleyeyim adeta Tunus'a dayanan kuzeydeki bir koridor Mısrata dahil olmak üzere burası tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Serrac'ın kontrolü altına girmesi, Hafter'i bunlar hep adeta çılgına döndürdü. Şimdi daha da bu genişleyerek onlar kaçıyor, şu anda Serrac ve ekipleri kovalıyor, böyle bir durumda."

Bu arada Mısrata'nın alınmış olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Trablus daha rahat bir noktada. Şimdi burada Cufra Havaalanı'nın alınması meselesi var. Bununla ilgili çalışmalar yine aynı gayretle devam ediyor ve şimdi hedef tabii Sirte'nin çevresini tamamen alarak Sirte'yi halletmek. Buralar tabii petrol kuyularının olduğu bölgeler. Bunlar tabii büyük önem arzediyor. Bunlar hallolduğu anda şerit çok daha rahat olacak. Ama deniz tarafında da doğalgaz kuyuları söz konusu. Bu da çok büyük önem arzediyor. Aşağıda petrol kuyularının olduğu bölgeler aynı şekilde önem arzediyor. Bu, Rusya'yı rahatsız ediyor. Hafter'in böyle bir derdi yok, Hafter sadece darbeci. Onun bütün gücü Rusya'dan geliyor." ifadelerini kullandı.

"Putin ile de görüşeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafter'e destek, büyük aktörler tarafından da giderek azalacak mı? Dengeler nasıl değişir?" sorusu üzerine ABD Başkanı Trump ile görüşmesine işaret ederek, "Bu akşam yaptığımız görüşmeden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu. Böyle bir adım belki olabilir." dedi.

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesinin gerekeceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onunla da konuşacağım ayrıca. Bu görüşmelerde özellikle Kahire Zirvesi'ne Rusya'nın farklı bir şekilde katılması, Suudi Arabistan'ın, Abu Dabi yönetiminin, Fransa'nın orada yer alıyor olması, Ürdün'ün orada yer alıyor olması bunlar gerçekten bizi üzen süreç oldu, üzen görüşmeler oldu. Ama hepsinden öte Rusya'nın orada bu şekilde yer alıyor olması hepsinin ötesindeydi. Çünkü 'Benim orada askerim yok' türünde açıklamaları vardı. Ama bu arada tabii orada 19 kadar uçağı var, onlarla beraber orada şu an bulunuyor. Böyle bir durum söz konusu. Bunları kendileriyle bir konuşalım istiyorum. Kendileriyle konuştuktan sonra ne gibi adımlar atarız, bunun da planlamasını inşallah yaparız diye bir düşüncem var."

"Trump, Antifa konusuna hakim olduğunu söyledi"

"ABD ve Rusya ile olan müzakerelerin gittiği yolda darbeci Hafter denklemde kalabilecek mi? Bir siyasi geçiş sürecinde Hafter'e yer var mı? sorusuna Erdoğan, "Şu anda bana göre gelişmeler onu gösteriyor ki Hafter her an sürecin dışına atılabilir, gelişmeler onu gösteriyor." karşılığını verdi.

Trump ile telefon görüşmesinde, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi paylaştığının hatırlatılması ve konunun detaylarının sorulması üzerine Erdoğan, "O konuda kendisi de bu konunun farkında olduğunu ve bu konuyla ilgili bizim onlara aktardığımız bilgileri kendi arkadaşlarından alacağını belirterek, 'Aldıktan sonra tekrar bir görüşme yapabiliriz' dedi. Bu şekilde işi bağladık. Yani Antifa konusuna hakim olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin bu konudaki uyarılarının farkında mıydı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kendisine bunlar henüz ulaştırılmamış, onları aldıracağını söyledi ve bu arada da orada FETÖ'nün mensubu olan bazı isimler var. O isimleri kendilerine aktardık, o da 'Gönderdiğiniz bilgileri alacağım, onlarla ilgili gerekli çalışmaları da yapacağım.' dedi." açıklamasında bulundu.

Türkiye Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat metnine ilişkin bir soruya da yanıt veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada malum tablo ortada. Burada Türkiye'nin Libya'nın deniz yetki alanlarındaki konumu da ortada. Buradan bir defa Türkiye'nin en ufak bir taviz vermeyeceğini şöyle akıllı olan adam bilir. Geçmişte bizim ne sismik araştırma gemimiz vardı ne sondaj gemimiz vardı. Hamdolsun şimdi bizim 3 tane sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimiz var ve bunlar şimdi buralarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Fatih'i, Karadeniz'e gönderdik. O da Karadeniz'de bu tür çalışmaları yapacak. Bunlar tabii bunları çok çok rahatsız ediyor. Sondaj gemilerimiz buraya geldiği zaman tabii elini kolunu sallayarak gelmiyor, yanlarında fırkateynleriyle beraber her türlü hazırlık içerisinde buraya geliyorlar. Kendinize çekidüzen verin, burada en ufak bir yanlışa girerseniz gereken yapılır. Şimdi Yunanistan boş durmuyor, çıkmış kurusıkı atıyor. Bu kurusıkı attığın ülke hangi ülke? Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Biraz kendine çekidüzen ver. Haddini bil, haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Bir taraftan kalkıyorlar Güney Kıbrıs'ta iki tane camimizi kimisi sabote edip molotof kokteyli yakmaya vesaire filan, bir taraftan geliyorlar Yunan bayrağını, öbür tarafta geliyor bir tane paçavra oraya asıyorlar. Siz bunları yaptığınız zaman bunlar karşılıksız kalır mı? Gerekli uyarılar yapılıyor, siz bu uyarılara bile kulak asmıyorsunuz. Bu sefer de kalkıyorlar, 'Sakın ha Ayasofya ile ilgili orayı camiye çevirmeyin'. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz? Kaldı ki Türkiye'nin kurumları var, böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri bellidir. Parlamentosu var, bunun Danıştay'ı var, dolayısıyla buralar kararını verir, bu karar verildikten sonra da icra makamı gerekli olan adımı atar. Bunun için sizden izin almaya asla tevessül etmez. Nitekim şu anda icra makamına bile gerek yok."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı da hatırlatan Erdoğan, "Bu bir şeyi gösteriyor, demek ki bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan, yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz bir hukuk devleti olarak Danıştay'ın vereceği kararı bekliyoruz, Danıştay kararını verir, Danıştay kararını verdikten sonra da atılması gereken adım neyse bu adımlar da ona göre atılır. " bilgisini paylaştı.

Özellikle deniz yetki alanları dışında karada da atılan ve atılmakta olan adımlar bulunduğunu bildiren Erdoğan, bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının birlikte yaptığı bir çalışma bulunduğunu, bunların bildirildiğini belirterek, "Onlar da çalışmalarını yapacaklar ve o çalışmalar üzerinden de bir adım atılacak." diye konuştu.

Erdoğan, bu çalışmaların Libya'da mı olduğu sorusuna, "Libya'da." yanıtını verdi.

Libya ile imzalanan mutabakat muhtırasının Akdeniz'de petrol ve doğalgaz yataklarında hesabı olan ülkeleri rahatsız ettiği belirtilerek, "Türkiye, Libya'da enerji arayacak siz de bahsettiniz. 7 ruhsat alanı belirlendi. Bu konudaki çalışmalar ne zaman başlayacak?" sorusu üzerine Erdoğan, son gelişmelere göre bunun zamanlamasının biraz farklı gelişeceğini dile getirerek, "Şu anda bu gelişmeler bir defa belli bir yere vardıktan sonra adımlar gerekli şekilde atılır." dedi.

(Bitti)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 01:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştu: (6) - Son Dakika

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