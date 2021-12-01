Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (5) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 yılı ocak ayı itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda ilk gaz üretimine geçmeyi hedefliyoruz. Şu anda yol haritamız bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Mavi Vatan'da doğal gaz keşfi için arama gemileri aldığı hatırlatılarak, Karadeniz'de bulunan doğal gazın ne zaman çıkartılacağı ve yeni keşiflerin olup olmadığı sorulan Erdoğan, "İktidara geldiğimizde kiralama yöntemiyle bu işi yürütüyorduk. Diyorduk ki 'eğer bulursanız doğal gazı, yüzde 50 yüzde 50 paylaşırız.' Tabii sondaj çalışmaları, sismik araştırmalar yapılıyor ama netice alamıyorlardı. Bunu BP, Shell ve Chevron ile yaptık. Tabii netice pek alınamadı. Netice de alınamayınca onlar da doğrusu çekip gidiyorlardı. Daha sonra biz kendimiz adım attık ve Berat Bey'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu döneminde 2 sismik araştırma gemisi ve ardından sondaj gemileri aldık." diye konuştu.

Söz konusu gemilerin sayısının 5'e çıktığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, altıncı geminin bir kaç ay içerisinde tesliminin yapılacağını, bununla beraber 4 sondaj gemisine ve 2 sismik araştırma gemisine sahip olunacağını söyledi.

Gemilerin Karadeniz ve Akdeniz'deki çalışmalarını çok daha yoğun ve çok daha özgüvenle yapacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii bu, birilerini ciddi manada rahatsız ediyor. 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarının bitmesini planlıyoruz, hedef bu. Bir taraftan da deniz tabanı üretim sistemleriyle kara tesislerinin malzeme temini ve inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi için tüm çalışmaları 2022 yılının ilk yarısında başlatmayı öngörüyoruz.

Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla 2023 yılı ocak ayı itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda ilk gaz üretimine geçmeyi hedefliyoruz. Şu anda yol haritamız bu. Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı planlıyoruz. İkinci fazın tamamlanmasının ardından açılacak kuyu sayısına bağlı olarak bu rakam 40 milyon metreküpe çıkacak. Yeni müjdeler için ekiplerimiz hem arama hem de sondaj faaliyetleriyle bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Olumlu bir netice aldıkça müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Sadece paylaşmakla da tabii kalmayacağız. Üretimi yaptıkça da milletimizle doğal gazı çok daha farklı bir şekilde inşallah paylaşacağız."

"Doğal gazın çıktığını gördüğümüzde bunun zevki bir başka olacaktır"

21. yüzyılın, Türkiye'nin yılı olacağına dair bir açıklaması olduğu hatırlatılan Erdoğan, "Allah'a hamdolsun artık bunun sinyallerini görmenin ötesinde, artık bunu yaşadık, yaşıyoruz. Bu gemilere sahip olmak öyle kolay bir iş değil. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bu gemilere sahip olması ve bütün sismik araştırmalar, sondaj çalışmaları, bu gemilere girdiğimiz zaman onların o çalışmasını gördüğümüzde hakikaten mutluluğumuz çok çok farklı boyutlara ulaştı. Bir de şimdi doğal gazın çıktığını gördüğümüzde o zaman tabii bunun zevki, keyfi bir başka olacaktır." dedi.

Dünkü fırtınada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Azerbaycan'da maalesef bir helikopterin düşmesi neticesinde 14 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu, 2 yaralı var. İlham Aliyev kardeşimize başsağlığı temennisinde de bulundum. Allah'tan şehitlerimize de rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir depreminin birinci yılında depremzedelere konutlarının teslim edildiği anımsatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

" Malatya'da, Elazığ'da hepimizi yasa boğan bu depremlerde gerçekten canımız çok yandı. Bizler de hiç gecikmeden, süratle İzmir'de olsun, daha önce Malatya, Erzincan, Elazığ bütün buralarda olduğu gibi hemen konutların yapımına başladık. Söz verdiğimiz gibi de devlet olarak tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk. Arama ve kurtarmadan, enkaz kaldırmaya kadar yürütülen bütün çalışmaları arkadaşlarımızla beraber yakından takip ettik. Gerek genel başkanvekillerim, genel başkan yardımcılarım, gerek tüm bakan arkadaşlarım, gerek AFAD ve Kızılay, hep birlikte başta İçişleri Bakanımızın koordinesinde bu çalışmalarını sürdürdüler."

"Bir yıl geçmeden konutları teslim etmeye başladık"

Deprem konutlarını çok farklı bir şekilde inşa ettiklerini belirten Erdoğan, "Elazığ, Malatya ve İzmir'de depremzedelerin yarasını sarmak için 35 bin 28 konut, 4 bin 104 köy evi ve 353 iş yeri inşa ediyoruz. Depremden zarar gören vatandaşlarımız için Elazığ'da 23 bin 677 konut ve 2 bin 515 köy evi, Malatya'da 6 bin 287 konut ve 1555 köy evi yapıyoruz. Bir yıl geçmeden konutları teslim etmeye başladık." diye konuştu.

İzmir'de bu teslimatları yaparken vatandaşların sevincinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutların güzelliğini gördükçe ayrıca mutlu olduklarını belirtti. Erdoğan, İzmir Bayraklı'daki konutların bölgeye farklı bir heyecan getirdiğini ve bu mutluluğun, anahtarlarını teslim alan ailelerin gözlerinden okunduğunu söyledi.

İzmir depreminin ardından Bayraklı'da, yerinde 1391 konut ve 302 iş yeri, rezerv alanda da 3 bin 649 konut ve 511 iş yeri inşa etmek için hemen harekete geçtiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bornova Eğridere'deki 34 köy evi ile birlikte İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 353 iş yeri yapma kararı aldık. Bu evleri de bir yıl içinde teslim etme sözünü verdik. Onu da inşallah halledeceğiz. Tabii geçtiğimiz cuma günü ilk etapta inşaatlarını tamamladığımız 596'sı konut ve 145'i iş yeri olmak üzere toplam 741 bağımsız bölümü depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik." diye konuştu.

"Söyleyecek bir sözleri olmayınca herhalde bununla oyalanıyorlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Malatya depremi sonrası, "Bir Kızılay çadırı bile yok." dediğinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef içine girdiği çadır, Kızılay çadırı. Fakat Kızılayın hilalini görecek gözü de yok." ifadesini kullandı.

Muhalefetin seçimlerin erkene alınması ısrarının sebebi sorulan Erdoğan, "Arkadaşlar kaç defa söyledik bilemiyorum ama daha kaç kez söyleyeceğiz? Söyleyecek tabii herhangi bir sözleri olmayınca herhalde bununla oyalanıyorlar, yaptıkları iş bu. Sayın Bahçeli'nin bugün konuşmasında da ifade ettiği üzere bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevse de sevmese de bunların alışmalarını, ben de aynen riayet etmelerini kendilerine tavsiye ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete hayrı, faydası olmayanların gündemi seçimle meşgul ederek siyaset yaptıklarını sandıklarını belirterek, "Küresel gelişmelere bağlı olarak bütün bu yaşanan döviz hareketliliğini bahane ederek, seçim çağrısında bulunanlar, son olarak halkı sokağa çıkmaya çağırdılar. Bunların geçmişten beri hep alışkanlığı budur." değerlendirmesini yaptı.

Birkaç marjinal grubun çağrısına sağduyulu halkın itibar etmediğini ve güvenlik güçlerinin de halkı kışkırtanlara karşı gerekli işlemleri başlattığını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben milletime verdiğim sözü tutan bir siyasetçiyim. AK Parti sözünde duran kadrolardan müteşekkil bir parti, Cumhur İttifakı da sözünün erlerinin kurduğu bir ittifaktır. İnşallah vatandaşlarımız Haziran 2023'te sandık başına gidecek ve tercihini yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacaktır. Bundan da hiç şüphem yok. Malum şu anda Cumhur İttifakı, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, birlikte yolumuza devam ediyoruz ve kararlılığımızdan herhangi bir taviz söz konusu değil. Bu kararlılıkla birlikte de inşallah Haziran 2023'te milletimiz gerekli dersi gerekenlere verecektir."

(Sürecek)