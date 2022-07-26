Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ile ilişkilere dair, "Alt düzeyde görüşmeler devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması diye bir şey söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

İsrail, Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerin normalleşme sürecinin anımsatılıp, Mısır ile ilişkilerde yeni dönemin başlangıcı için hangi adımların atıldığının sorulması üzerine Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bir yıllık süre zarfında gerçekleştirdiğimiz karşılıklı ziyaretlerle BAE, Suudi Arabistan ile yeni dönem başlattık. Her iki ülkeyle de ilişkilerimizin her alanda hızlı şekilde geliştirilmesi için iki ülke kurumları çalışmalarını sürdürüyor. BAE ile ortak bir teknoloji fonu tesis edildi. Yatırım boyutunu da içerecek kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin müzakereler de süratle yürütülüyor. Suudi Arabistan makamlarının da iş adamlarımızın sorunlarının giderilmesi hususunda yoğun bir gayret içerisinde olduklarını görüyoruz. Müteahhitlerimizi ülkelerindeki projelerde görev almaya davet ediyorlar. Tabii ihraç ürünlerimize yönelik boykot ve benzeri ayrımcı uygulamaların da sona ermekte olduğunu, Türk okullarının yeniden açılmasına yönelik adımların atıldığını müşahede ediyoruz."

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin ve diyalogun geliştiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Herzog ile olumlu temaslarımız neticesinde başlayan bu süreçte 15 yıl aradan sonra İsrail'den ülkemize devlet başkanı seviyesinde bir ziyaret oldu. Şu anda bizim Mısır ile ilgili süreç alt düzeyde devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması diye bir şey söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım, birbirimizi, yaklaşım tarzımızı şöyle kontrollü bir şekilde devam ettirelim. Olmaması diye bir sebep yok. Mısır halkı Müslüman, bizim kardeşlerimiz. Müslüman Müslüman'a ters bakacak halde değil. Yeter ki birbirimize karşı açıklamalarda birbirimizi rencide etmeyecek şekilde bir süreci devam ettirelim."

"Ermenistan ile normalleşme sürecinde ciddiyiz"

Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik sürecin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Başbakan Paşinyan ile her iki ülkenin dini bayramları kapsamında karşılıklı tebriğimizi ilettiğimiz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Tabii ülkemiz ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini de konuştuk. Bizim baştan itibaren kırmızı çizgimiz Azerbaycan'dı. Azerbaycan konusu yoluna girdikten sonra biz zaten 'Kapılarımızı açarız' dedik. Paşinyan'ın bölgesel barış ve iş birliği açısından bizimle benzer düşünceleri paylaştığını duymaktan da memnun oldum. Artık söylemin ötesinde somut adımlar atmalarını bekliyoruz. Biz Ermenistan ile normalleşme sürecinde ciddiyiz, kararlıyız. Tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini de hedefliyoruz. Türkiye'de bugün 100 binin üzerinde Ermeni var. Bizim vatandaşımız olan Ermeniler var, bir de vatandaş olmaya namzet olan Ermeniler var. Bu bizim yaklaşım tarzımızı gösteriyor. Azerbaycan ile eşgüdüm içinde Ermenistan ile olan yaklaşımı geliştiriyoruz."

"Terör örgütlerinin alışılmış eylemlerinden bir tanesi"

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesindeki saldırıya ilişkin soru üzerine Cumhurbşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Duhok'taki olay, PKK, YPG, PYD bunların alışılmış terör eylemlerinin bir benzeri. Buna biz yabancı değiliz. Bunu da Amerikalılara, Rusya tarafına 'Bakın durum böyle burada bir oyuna gelmeyin' dedik. Aynı şekilde bunu Irak'taki dostlarımıza, kardeşlerimize de söyledik. Yaptığınız açıklamalara dikkat edin, Türkiye'nin dostlarıyla, kardeşleriyle böyle bir eyleme girmesi mümkün değil. Biz böyle bir şey yapamayız. Ama bu terör örgütlerinin bugüne kadar alışılmış eylemlerinden bir tanesidir. Dert Türkiye ile Irak arasındaki olumlu gelişmeleri bozmak. Orada aklıselim sahibi birçok Iraklı kardeşlerimiz, dostlarımız güzel açıklamalar yaptılar ama bazıları da aksi açıklamalarda bulundu. Bunlardan bir tanesi de Konya'da yapılacak İslam Oyunlarına Irak'ın katılmaması istikametinde bir açıklama yapmışlar. Üzüldüm. Irak böyle bir adımı atmamalı. Arkadaşlarıma da söyledim, görüşün bu açıklamayı tavzih etsinler. Çünkü biz Irak'ı da bu oyunların içerisinde görmek istiyoruz. Duhok'ta hayatını kaybeden sivillerin ailelerine ülkem adına başsağlığı diliyorum. PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha böylece görmüş olduk."

"Bize dokumayana zaten biz dokunmayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Nehri'nin doğusundaki terör oluşumlarıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Fırat'ın doğusu hala sıkıntılı, burada Amerika'nın maalesef çok ciddi olumsuz yaklaşımları var. Ben Madrid'deki görüşmelerde de bunu söylediğim gibi Tahran'da da Amerika'nın Fırat'ın doğusunda çekilmesinin gereği üzerinde durdum. Buradan çekilmesi lazım. Çünkü terör örgütleri bütün gücünü oradan alıyor. Tel Rıfat. Binlerce tır silah, mühimmat, araç gereç Amerika buraya yığdı, hala yığmaya devam ediyor. Biz bunu Trump'a da söylemiştik, şimdi aynı şekilde Biden'a da söyledik. Ama bu konuda maalesef hala olumlu bir adım atılmış değil. Temenni ederiz ki bu ısrarlarımız karşısında olumlu adımları atarlar, Tel Rıfat, Tel Abyad..."

"Bu bölgeye operasyon kararlılığınız canlılığını koruyor mu?" şeklindeki bir soru üzerine Erdoğan, "Mecburen koruyacak. Bize dokumayana zaten biz dokunmayız." dedi.

"Amerika'nın kendi yetiştirmeleri"

Erdoğan, sınır ötesi operasyonla etkisiz hale getirilen YPG'li bir teröristle ilgili CENTCOM'un taziye paylaşımıyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Tabii bu ilk değil. Amerika bunları birçok kez yaptı. Zaten Amerika'nın kendi yetiştirmeleri. Bunlara eğitim vermek için birçok kez bu terör kamplarına gelmişlerdir. Bu terör kamplarında bunlara eğitim vermişlerdir. Halen bu eğitim verme çalışmaları maalesef devam ediyor. Bu taziye yayımladıkları terörist kim diye şöyle bir bakarsanız, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'de kız çocuklarını terör örgütlerine katmak için çalışan biri. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğuracaktır."

"Amerika'nın PKK/YPG ile iş birliği devam ediyor"

ABD Başkanı Biden ile ilerleyen dönemlerdeki görüşmelerinde Amerika'nın terör örgütleriyle iş birliğini tekrar gündeme getireceklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her düzeyde ve sürekli girişimlerimize rağmen Amerika'nın PKK/YPG ile iş birliği devam ediyor. Amerika, terör örgütünü DEAŞ ile mücadelede sözde bir ortak gibi görüyor. DEAŞ'ın terör örgütü olarak PKK'dan, YPG'den ne farkı var? Türkiye'nin DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi olduğunu unutuyorlar. Aynı şekilde Suriye muhalefeti de mücadele ediyor. Bunları görmezden gelemeyiz. Yine Amerika, Suriye'nin kuzeyinde olası operasyonumuza karşı olduğunu söylerken, harekatın istikrarsızlığa neden olacağı, DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği ve insani sorunlara yol açacağı iddiasını dile getiriyor. Ancak bunu yaparken, sözde ortaklarının terör eylemlerinin bir NATO müttefikine verdiği zarardan söz etmiyor. Biz NATO'da beraberiz, müttefikiz. İlk beş ülkeden bir tanesi biziz. Bize zarar veriyorsun. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu bileceğiz."

(Sürecek)