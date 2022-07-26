Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (5)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG'a ilişkin, "Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. Tesislerin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim araçlar, bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

"Muhalefetin, 'Önce biz dedik, önce biz gündeme getirdik, hükümet yaptı' şeklinde propaganda yürüttüğünün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bunu sürdürdüğü"nün aktarılmasının ardından, "Muhalefet dedikten sonra mı bu fikirler gündeme geldi, yoksa daha öncesinden bunun çalışmaları yapılmış mıydı? Özellikle bu kredi bağlamında" sorusu üzerine Erdoğan, göreve geldiklerinde üniversite öğrencilerinin aldığı bursun "45 liracık" olduğunu söyledi.

Öğrencilerden o dönemde üniversite harcı da alındığını dile getiren Erdoğan, "Üniversite harçlarını Bay Kemal mi söyledi de kaldırdık veya yanındaki ortağı mı söyledi de kaldırdık? Harcı da biz kaldırdık." dedi.

Bursun 45 liradan 850 lira gibi bir noktaya geldiğine dikkati çeken Erdoğan, verilen kredinin ise üç ayağının bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kredi eğer alıyorsan, aldığın bu krediyi senin anında ödemen diye bir şey yok. Sigortalı bir işi bulacaksın, sigortalı işi bulduktan sonra da iki yıl gibi bir süre içerisinde de bunu ödeyeceksin. Burada faiz var mı? Hayır, faiz filan yok. Başbakanlığım döneminde de açıkladığım bir şeydir, faiz filan yok. Şimdi söyledikleri, yok bilmem buna enflasyon... Hayır, kesinlikle; ne faiz ne enflasyon sadece ana para. Biz öğrencilerimizi kesinlikle muhalefetin bu saçma sapan yaklaşımlarına ezdirmeyiz."

Yap-işlet-devret projeleri

Erdoğan, yap-işlet-devret projeleri kapsamında inşa edilen yatırımlara ilişkin bir soru üzerine, muhalefetin bu projelere karşı yaklaşımının her zaman, bunların yapılması istikametinde değil, yapılmaması istikametinde olduğunu söyledi.

Muhalefetin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapılmaması için denizden motorlarla Anadolukavağı'na, Rumelikavağı'na gelerek, gösteriler yaptıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kararlıydık, bu yapılacak ve yaptık. Şu anda yoğun bir şekilde trafiği var. Anadolu-Avrupa yakasında otomobiller, tırlar burada yoğun bir şekilde çalışıyor. Aslında bu da bir şeyi gösteriyor. Hani ekonomi olarak battık diyenler var ya, onlara cevap, oralardan geçen otomobillerdir, oralardan geçen otobüsler, tırlardır. Onlar bir şeyi gösteriyor. Demek ki bu ülke, öyle batmış filan değildir, öyle fakir, garip gureba değil. Herkesin altında maşallah arabası da var, iftihar ediyoruz. Tırlarla Anadolu'dan Avrupa'ya her türlü gıda vesaire bunların nakli yapılıyor, otobüslerle taşımacılık aynı şekilde devam ediyor. Bütün bunlar devam ederken nasıl dersiniz battık?"

Osmangazi Köprüsü'nün önemine de işaret eden Erdoğan, "Daha önce İzmit Körfezi'ni dolaşıyorduk ve bunu zaman noktasında nereye indirdi malum... Feribotla geçmek 45 ila 60 dakika sürüyordu. Şimdi artık bekleme süresi beş dakika. Beş dakikada geçiyorsun. Böyle bir noktaya geldik. Osmangazi Köprüsü'nü 4 Temmuz'da 43 bin 301 araç kullandı. Bu da tabii bu işin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar verimli olduğunu düşünün." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yap-işlet-devret modelini daha öğrenemediğini, "Bize hükümet bunu bir anlatsın, yap-işlet-devret nedir?" dediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bay Kemal, yap-işlet-devret; devletin cebinden para çıkmadan yüklenici firmaların veya talip olanların buraya gelip yapıp, kaç seneye anlaşıyorsun 15 sene; 15 sene burayı işletir her yıl belirli bir araç ya da insan sayısına göre ücreti vardır, buna göre burayı kullanır. Eğer devlet bir ödeme yapması gerekiyorsa, o farkı kapatma açısından ödemeyi yapar ve böylece de orada yüklenici olan firma buradan rahatlıkla yap-işlet-devrette huzurlu bir şekilde devam eder, ondan sonra da belki ikinciye, üçüncüye talip olurlar.

Aynı şekilde 18 Mart Çanakkale Köprüsü de 2,5 milyar avroya yapıldı. Güney Kore finansmanını sağladı ve Türk firmasıyla beraber ortaklaşa burayı yaptılar. Şimdi dünyada en uzun açıklığa sahip böyle bir köprü... Biz eskiden ne çileler çekerdik orada? Lapseki'den Gelibolu'ya geçmek için orada bazen gece boyu arabalı vapur beklerdik. Ama şimdi öyle bir şey yok. İşte şimdi altı dakikada karşıdan karşıya geçiyorsun. Bir de tabii bu köprü, şimdi bizim için hakikaten adeta boynumuzda güzel bir altın kolye. Şu anda orayı kullananlar bize dua ediyorlar. Biz de bundan mutluyuz."

Erdoğan, Şanlıurfa-Adıyaman arasındaki Nissibi Köprüsü'nün önemini de dile getirerek, "Biz olmasak Şanlıurfa-Adıyaman arasında böyle bir köprünün hayali bile söz konusu değildi ama bunu biz yaptık." dedi.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun yapılmasıyla İstanbul'dan İzmir'e 3 saat 15 dakikada ulaşılabildiğini belirten Erdoğan, bütün o köprülerin yapılmasının yanında bir de tünellerin inşa edildiğini vurguladı.

Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projelere de işaret eden Erdoğan, "Bütün bunlar medeni olmanın, kalkınmanın ve dünya standartlarında olmanın ötesinde onu aşan bir yapının güzellikleridir." dedi.

"Israrlı bir şekilde garantiler ve beş firma üzerine algı yürütüyor muhalefet, özellikle CHP. O noktada bir cevabınız olur mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Onunla uğraşmaya gerek yok. Biz işimize bakacağız." ifadesini kullandı.

CHP'li büyükşehir belediyelerine gönderilen para

CHP'li büyükşehir belediyelerinde su parasının artırılarak işi çözmeye gayret edildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda bu büyükşehirlere devlet olarak bizim vermiş olduğumuz para, bu sene ciddi manada bir artış kaydetti. Tabii bizim vergi gelirlerimiz artınca onlara da yapmış olduğumuz ödemeler bu denli artmış oldu. Nitekim bugün İzmir'de, bizim arkadaşlar büyükşehir belediye başkanlarımız; İstanbul'dan Meclis Başkanvekili, aynı zamanda Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Bey, bunları rakamlarla açıkladı. Ne diyeceksin? 'Yok bilmem para vermiyorlar, yok şu gelmiyor, bu gelmiyor...' Buyur işte, bunlar kayıtlı yapılan ödemeler. İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilen para, Ankara'ya verilen para. Bu kadar açık net. 1'e 5 artmış durumda. Bunların hepsinin şu anda bütün kaydı var. Buradan bunlar verildi. Ama işte bizim talihsizliğimiz böyle bir muhalefete sahip olmak. Dürüst bir muhalefet yok. Dürüst olsalar çok daha fazla mesai alır, çok daha fazla mesafe alır, böyle bir yolculuğu gerçekleştiririz ama bu yok."

Yerli otomobil TOGG

Yerli otomobil TOGG'un ne zaman yollarda görüleceği ve fiyatının ne olacağı sorularına karşılık Erdoğan, "Onları bana hemen sorarsan bu doğru olmaz. TOGG'un üretim süreci devam ediyor. İnşallah yani hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp ondan sonra da keyfini beraberce tatmak." ifadesini kullandı.

Bursa Gemlik'te yer alacak fabrika inşaatı çalışmalarının Temmuz 2020'de başladığını anımsatan Erdoğan, şu andaki durumda boya tesisi, gövde tesisiyle, 1,6 kilometrelik test pistinin tamamlandığını bildirdi.

Fabrikadaki montaj tesisinin yüzde 98'inin tamamlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gemlik'te 250 robot parçalı denemelerin ardından deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. Avrupa'nın en temiz boyahane tesisinde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Montaj tesisinde ise ekipman kurulumu tamamlanarak devreye alma çalışmaları da bu arada başladı. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. Tesislerin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim araçlar, bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek." diye konuştu.

Türkiye'de, otomobilin bataryasının üretiminin yapılacağını ifade eden Erdoğan, şu anda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, "Motor gücü 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için daha önce yüzde 60 olarak uygulanan elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisini yüzde 10'lara kadar düşürdük." dedi.

(Sürecek)