Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/ YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi. Videoda, terör saldırılarında İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) objektifine yansıyan görüntüler de yer aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mazlum Kobani, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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