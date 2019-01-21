Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'a Söyledim Lojistik Desteği Verin, Deaş'ı Biz Buradan Temizleriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'a Söyledim Lojistik Desteği Verin, Deaş'ı Biz Buradan Temizleriz"

1 saat önce

IHAAW150631-SIY/21-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'a söyledim lojistik desteği verin, DEAŞ'ı biz buradan temizleriz" 21.01.2019 15: 06: 31 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW150631-SIY/21-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Trump'a söyledim lojistik desteği verin, DEAŞ'ı biz buradan temizleriz" 21.01.2019 15: 06: 31 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Politika
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