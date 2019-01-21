Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'a Söyledim Lojistik Desteği Verin, Deaş'ı Biz Buradan Temizleriz"
1 saat önce
IHAAW150631-SIY/21-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'a söyledim lojistik desteği verin, DEAŞ'ı biz buradan temizleriz" 21.01.2019 15: 06: 31 TSI NNNN.
IHAAW150631-SIY/21-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Trump
'a söyledim lojistik desteği verin, DEAŞ'ı biz buradan temizleriz" 21.01.2019 15: 06: 31 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:12 Kaynak: İHA
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