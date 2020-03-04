Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'a taleplerimizi ilettim" - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Trump'a taleplerimizi ilettim' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'a taleplerimizi ilettim"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz" sözlerine karşılık sorulan bir soruya, "Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in " Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz" sözlerine karşılık sorulan bir soruya, "Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak görüşme öncesinde Rusya'dan, Türkiye'ye yeni bir teklif var mı?" şeklinde yönelttiği soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda öyle teklif falan olmaz. Ziyaretimizi yapalım. Ziyaretten sonra da orada yine bir basın toplantısı muhakkak Sayın Putin ile yapacağız. Bunun yanında benimle beraber gelen gazeteci arkadaşlarımız da var. Onlarla da birçok şeyi paylaşacağız. Hiçbir şey gizli kapaklı kalmaz, her şeye açığız" ifadelerini kullandı.


"ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den dün, 'Türkiye'nin mühimmat konusunda bir talebi olursa bu konuda destek veririz' şeklinde bir açıklama geldi. Bizim böyle bir talebimiz var mı?" sorusuna Erdoğan, "Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" cevabını verdi.


Bir başka gazetecinin, "Yarın ki ziyaretten beklentiniz nedir?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek" dedi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık
Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:22:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'a taleplerimizi ilettim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]