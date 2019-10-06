Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme...
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. (5)
Erdoğan: "Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama Sayın Trump'ın yanındakiler talimata uymuş değiller."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da "Anlaşıldı" paylaşımı Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yendi AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız Erdoğan'ın 'Barış Pınarı' sözleri Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun adı olarak yorumlandı