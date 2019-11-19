Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump ile gerçekleşen görüşme) F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Trump ile gerçekleşen görüşme) F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump ile gerçekleşen görüşme) F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump ile gerçekleşen görüşme) F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump ile gerçekleşen görüşme) F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik"

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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