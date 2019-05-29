Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" dedi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığını kaydeden Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:47 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Huawei telefonunu servise getirenlere indirimli teknik servis kampanyası başlattı Huawei ve Apple'ın işlemcilerini TSMC üretecek Talihsiz genç, kendisini cinsel ilişki vaadiyle kandıran kadının tuzağına düşüp dayak yedi 200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 19:59:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]