Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bugün telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti muhataplarıyla paylaşmışlardır. İki lider, bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulamışlar; ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için işbirliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık kalmışlardır."


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:25 Kaynak: DHA
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