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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Libya, Suriye ve İran'daki son durumu görüştü
6 saat önce
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durumun yanı sıra İran'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:26
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