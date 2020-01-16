Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Libya, Suriye ve İran'daki son durumu görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Libya, Suriye ve İran'daki son durumu görüştü - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Libya, Suriye ve İran'daki son durumu görüştü

6 saat önce

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durumun yanı sıra İran'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Libya, Suriye ve İran'daki son durumu görüştü, System.String[]

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durumun yanı sıra İran'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı.


Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

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Donald Trump, Suriye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:26 
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