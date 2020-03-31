CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını da ele aldı. Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve işbirliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.

- İstanbul