CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını da ele aldı. Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve işbirliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:03 Kaynak: DHA
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