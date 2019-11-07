Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik." dedi.

Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
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