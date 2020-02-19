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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' açıklaması)...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' açıklaması) Her an her türlü dayanışmamız olabilir"
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' açıklaması) Her an her türlü dayanışmamız olabilir"
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