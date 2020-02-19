Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' açıklaması)... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' açıklaması)... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' açıklaması)...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' açıklaması) Her an her türlü dayanışmamız olabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' açıklaması) Her an her türlü dayanışmamız olabilir"

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor
Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed'e İdlib çağrısı: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın Feridun Sinirlioğlu: Türkiye, İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:31:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' açıklaması)... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]