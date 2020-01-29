Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez."
Son Dakika Son dakika: Erdoğan'dan Trump'ın sözde barış planına tepki: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez Son dakika: Erdoğan'dan "Deprem vergileri nereye harcandı?" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki Fatih Erbakan, babasının meşhur sözünü hatırlatarak Trump'ı eleştirdi Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı