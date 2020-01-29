Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez."

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Kudüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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Son Dakika

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