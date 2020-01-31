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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor."
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