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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının...
6 saat önce
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:49 Kaynak: AA
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor."
Erdoğan: "Esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz."
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