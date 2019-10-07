Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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