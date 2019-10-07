Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette."
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