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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Liderler Toplantısı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Liderler Toplantısı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen NATO Liderler Toplantısı kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ikili temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Londra, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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