Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'la Libya'yı konuştuk. İdlib'i konuştuk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Trump'la Libya'yı konuştuk. İdlib'i konuştuk' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'la Libya'yı konuştuk. İdlib'i konuştuk"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la Libya'yı konuştuk. İdlib'i konuştuk bu konularda neler yapabileceğimiz konuştuk .Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la Libya'yı konuştuk. İdlib'i konuştuk bu konularda neler yapabileceğimiz konuştuk .Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği yerlere gitmedi. Örneğin Tunus'a gitmedi. Moskova'dan kaçarak geri döndü. İşi çözmek gibi bir derdi yok. Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler .Oralardan temin ettiği imkanlarla Hafter'i ayakta tutuyor. Hafter'in kendisi de lejyoner. Karşılıklı devam eden mücadelenin askeri olmaktan çıkıp siyasi alana dönüşmesi ve Libya halkının kendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz. Hafter bir lejyonerdir. Maaşlı bir askerdir. Bu kişi Kaddafi döneminde Kaddafi'ye de o zaman ihanet etmiş. Kaddafi'nin yanından Amerika'ya sığınmıştır. Şimdi de bütün silah, mühimmat her şeyi Abu Dabi yönetimi ve Mısır sağlamaktadır. Sarraj, BMGK'nın tanıdığı bir siyasetçi konumundadır. BMGK'nın tanıdığı bir liderle kimsenin tanıdığı bir kişiyi yan yana koyabilir miyiz? Bu mümkün değil. Hafter'in resmi camiada hiçbir kimliği yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan İdlib'deki göç dalgasına ilişkin, "Çadır değil briket barınma yerlerine yerleştireceğiz" dedi.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Libya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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