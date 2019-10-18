Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'la telefon görüşmesinde Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'la telefon görüşmesinde Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk."
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'la telefon görüşmesinde Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk."
Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek Donald Trump'tan Erdoğan'ın Twitter mesajına yanıt: Terörizmi yenelim Son dakika: Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk ABD ve Türkiye arasında diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler