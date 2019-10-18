Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'la telefon görüşmesinde Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Trump'la telefon görüşmesinde Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'la telefon görüşmesinde Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan...

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'la telefon görüşmesinde Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'la telefon görüşmesinde Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk."

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek
Donald Trump'tan Erdoğan'ın Twitter mesajına yanıt: Terörizmi yenelim Son dakika: Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk ABD ve Türkiye arasında diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 21:11:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'la telefon görüşmesinde Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]