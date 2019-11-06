Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü: İki lider 13 Kasım'da bir araya geliyor
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü: İki lider 13 Kasım'da bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü: İki lider 13 Kasım'da bir araya geliyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü: İki lider 13 Kasım'da bir araya geliyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.


İki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:28 
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