Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump) Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette."
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