Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump) Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Trump) Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump) Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Trump) Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış...

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası sonuç bildirgesi paylaşımı yaptı
Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti Müge Anlı'da cinsel içerikli görüntüleri çıkan kadın suskunluğunu bozdu Suriye'de Türkiye'yi desteklemeyeceğini duyuran ABD: SDG'yi de desteklemeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 12:26:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump) Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]