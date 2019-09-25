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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı. Liderler program kapsamında birlikte fotoğraf çektirdi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:35 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Trump tarafından verilen yemeğe katıldı
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