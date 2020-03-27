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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ 22.00'de koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıklayacak
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ 22.00'de koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıklayacak
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı başvurulması planlanan ilave tedbirleri açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TSİ 22.00'de konuşması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı yaptığı açıklamada Türkiye'de daha ileri tedbirlere ihtiyaç olduğunu söylemiş; çalışma saatleri, günleri ve tatillerin düzene konması gerektiğini ifade etmişti. Bakan ayrıca Bilim Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki kararlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduğu bilgisini vermişti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:14
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