Son dakika haberi! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

28.02.2022 19:58
Son dakika haberi! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır. Darbe şakşakçılarının desteği ile ortaya çıkan 28 Şubat vakası tüm benzer olaylar gibi zaman içinde milli irade tarafından elbette tasfiye edilmiştir."

" TSK artık darbeyle, cuntayla, bildiriyle değil, sınırlarımızı korumadaki güçlü duruşuyla gündem olmaktadır."

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Recep Tayyip Erdoğan, TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Son Dakika


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