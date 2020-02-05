Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK MAAT Devreye Alma Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyor, dengeleri değiştiriyor, hayır dua ile anıldığımız bir iklim oluşturuyoruz. Bu manzara karşısında yarınlarımıza çok daha güvenli şekilde bakabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini (MAAT) Devreye Alma Töreni'nde konuştu.

Türk savunma sanayisinin sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp geleceğin harp teknolojilerini de şimdiden tasarlayıp, hazırlıklarını yaptığını belirten Erdoğan, bu konularda en önemli işin tasarım olduğunu, bunu, güçlü gençlikle başaracaklarını ifade etti.

Erdoğan, sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik silahlar ve lazer silah sistemlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydederek, şöyle konuştu:

"İlk milli lazer ARMOL'u envanterimize aldık. Kara Soj Projesi düşman hatlarındaki elektronik haberleşme ve radar sistemlerini köreltme anlamında önemli kabiliyetler kazandırdı. Hava Soj Projesi ile de bu alanda dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir kabiliyete ulaşacağız. Çok uzun menzilde su üstü ve hava hedeflerinin tespit ve takibini gerçekleştirecek radar sistemi de yerli ve milli imkanlarla üretildi. Türkiye, artık sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğini de yakalamıştır. Burada sayamadığım yüzlerce savunma sanayii projemizle ülkemizi geleceğin tehditlerine hazırlıyoruz."

"Askerlerimizin kahramanlığı zaten dillere destandı. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Rabbimden şifalar niyaz ediyorum." diyen Erdoğan, şimdi bunu teknoloji ile destekleyerek çok daha büyük destanların önünü açtıklarını dile getirdi.

"Milletimiz, fitnecilere itibar etmemiştir"

Dünyada güç dengelerinin yeniden kurulduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte "adeta bilek güreşinin yapıldığı" coğrafyanın tam merkezinde yer aldığına değindi.

Erdoğan, son 7-8 yıldır yaşanan her hadisenin, Türkiye'nin güçlü olması ve kalması gerektiğini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize lazım olan hem siyasi hem ekonomik hem askeri ayakları olan topyekün bir güçtür. Siyasi olarak desteklenmeyen ekonominin ve askeri gücün, ekonomik olarak desteklenmeyen siyasetin ve askeri potansiyelin, askeri olarak tahkim edilmeyen siyasi ve ekonomik varlığın ayakta kalması mümkün değildir. Bunun için Türkiye'yi her alanda yükseltmenin mücadelesini veriyoruz. Eğer Türkiye son dönemde yaşadığı saldırıların, maruz kaldığı oyunların üzerinde sergilenen senaryoların üstesinden başarıyla gelebilmişse, bunu siyasi, ekonomik ve askeri gücünü aynı anda artırmasına borçludur. Milletimiz bu hakikati gördüğü için fitnecilere, bozgunculara, cuntacılara, darbecilere, vesayet heveslilerine, ruhunu emperyalistlere satmış mankurtlara asla itibar etmemiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin girdiği her mücadelenin lokomotifinin, milletin kayıtsız şartsız sergilediği birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğuna işaret ederek, "Hamdolsun, ülkemizi nice badirelerden geçirerek bugünlere getirdik. Siyasette, dünyada sesimizi dinleten, masada ağırlığı olan bir ülke haline getirdik." dedi.

"Şehitlerimize, gazilerimize şükran borçluyuz"

Ekonomide onca saldırıya rağmen hedeflerden kopmadıklarını, yollarında kararlılıkla yürüdüklerini aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyor, dengeleri değiştiriyor, hayır dua ile anıldığımız bir iklim oluşturuyoruz. Bu manzara karşısında yarınlarımıza çok daha güvenli şekilde bakabiliriz. Türkiye'nin bu konuma gelmesinde katkısı olan herkese şükran borçluyuz. Hiç şüphesiz en büyük şükranı da şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Teröristler karşısında kahramanca çarpışan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, korucularımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bugün Van'da çığ altında kalan vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Sınırlarımız ötesinde destan yazan tüm kahramanlarımıza, şahsım, milletim adına teşekkür ediyoruz. Kendilerini dev aynasında görenlere meydanı bırakmayan kahraman ordumuza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'da canı pahasına istiklalini ve istikbaline sahip çıkan milletimize teşekkür ediyoruz."

Millet için, ezan, bayrak, özgürlük için hayatını feda etmeyi göze alan milyonlar olduğu sürece kimsenin Türkiye'yi dize getiremeyeceğinin altını çizen Erdoğan, devreye alınan Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve millete hayırlı olmasını dileyerek, tesiste emeği geçenleri tebrik etti.

Açılıştan notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Erdoğan, beraberindekilerle tören alanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Geri Dönüşüm çalışmaları kapsamında MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikasına canlı bağlantı yapıldı.

Yanında Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere ile canlı bağlantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"Çöpe atılan değil, yeniden geri kazanım. Bunu burada gördük, çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın artarak devamını diliyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan daha sonra günün anısına, sahnedeki mühimmatın gövdesini imzaladı.

Törenin sonunda Erdoğan ve beraberindekiler devreye alma butonuna basarak, tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle tesisi gezdi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

(Bitti)