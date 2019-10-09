Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:12 Kaynak: AA
Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek! Son dakika: Meclis'te Barış Pınarı Harekatı gerginliği: HDP ve AK Partililer tartıştı Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi Fransa ve İngiltere, harekatın ardından BM'ye çağrı yapacak