Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek!
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