Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tu¨rkiye'nin, Tehdit Siyasetine Değil Hizmet Siyasetine İhtiyacı Vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tu¨rkiye'nin, Tehdit Siyasetine Değil Hizmet Siyasetine İhtiyacı Vardır.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tu¨rkiye'nin, tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tu¨rkiye'nin, tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. Seçim kampanyamızı bu şekilde yu¨ru¨teceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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