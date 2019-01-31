Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tu¨rkiye'nin, Tehdit Siyasetine Değil Hizmet Siyasetine İhtiyacı Vardır.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tu¨rkiye'nin, tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Tu¨rkiye'nin, tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. Seçim kampanyamızı bu şekilde yu¨ru¨teceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:45 Kaynak: AA
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