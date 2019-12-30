Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz de Türkiye'nin Otomobili'ne tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere, siparişleri de almaya başladık. Milletimizin projeyi böylesine sahiplenmesi, Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünü kesemeyecekler." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde, cuma günü Gebze'de iki tarihi anın birlikte yaşandığını belirtti.

İlk olarak, 200 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi hüviyetine sahip Bilişim Vadisi'nin resmi açılışının yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayisinde gösterdiğimiz başarı hikayesini, sivil alanlara da aktarmak için kolları sıvadık.

Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız. Bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız" diye konuştu.

Bilişim Vadisi'nin bu noktada kritik bir rol üstleneceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Marmaray bağlantısını yaparak, İzmir'deki Teknoloji Üssü ile bütünleştirerek, Bilişim Vadisi'nin cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin burada şekillendirilmiş olması, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Geliştirilen otomobillerin ilk gösterimini de cuma günü yine burada yaptık.

Gerçekten gurur verici, ümit verici, her türlü takdire layık bir çalışmanın gerçekleştirildiğini gördük. İnşallah, aynı azim ve kararlılıkla devam edilerek, belirlenen tarihte üretime de geçilecektir, 2022'nin sonunda seri üretim. Bursa'daki fabrika, Gemlik'te, Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 milyon metrekarelik bir alanın bir milyon metrekaresini sadece Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na tahsis ettik. Şimdi süratle fabrikamızı orada yapacak ve oradan uluslararası sulara açılma imkanımız olacak çünkü aynı zamanda limanı da orada rahatlıkla yapabilme imkanımız var."

"Asalak zihniyete teslim olmadık, olmayacağız"

Projenin her aşamasını adım adım takip ettiklerini, çıkan her sorunu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, Bursa'nın otomotiv sanayisindeki güçlü yerine dikkati çekti.

"Bu proje ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'ni, sanayiyi tasarımdan üretime tüm bileşenleriyle geleceğe hazırlama çabasının somut örneği olarak nitelendirdi.

Projede yer alan herkesin gecesini gündüzüne katarak aynı amaç uğrunda emek verdiğini belirten Erdoğan, "Milletimiz de Türkiye'nin Otomobili'ne tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere, siparişleri de almaya başladık. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünü kesemeyecekler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Ülkemizde, maalesef istihzayla veya alenen husumetle, atılan her hayırlı adımın karşısında yer almayı marifet sanan sığ bir anlayış bulunuyor. Türkiye'de hayata geçirilmiş hiçbir proje yoktur ki milletimizin vücuduna 200 yıldır adeta bir kene gibi yapışan bu zihniyete rağmen yapılmamış olsun. Biz de son 17 yılda ne yaptıysak sürekli 'yapamazsınız, başaramazsınız' diyen bu şeamet tellallarına rağmen başardık.

Hiçbir şey üretmediği, hiçbir hizmet ortaya koymadığı halde varlığını sürdüren bu asalak zihniyete teslim olmadık, olmayacağız. Bu hastalıklı zihniyetin en büyük panzehri, hep daha büyük projeleri hayata geçirmemiz, hep daha büyük başarılar ortaya koymamızdır. Türkiye'nin Otomobili Projesi gibi atılımların ülkemize belki de en büyük katkısı işte budur."

Başından itibaren Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde yer alan, emek veren herkese bir kez daha şükranlarını ileten Erdoğan, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) de kendi alanında gerçekten önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Bozdoğan'ın ilk atış testi

SAGE tarafından geliştirilen ilk yerli havadan havaya füzesi "Bozdoğan"ın hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlk yerli seyir füzesi SOM ailesinden SOM-B1 ve SOM-B2 füzeleri, eklenen yeni yeteneklerini Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışlarıyla da kanıtladı. Milli mühimmatımız Hassas Güdüm Kiti'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı da gerçekleştirildi. Geliştirilmekte olan çok kritik alt sistemlerimiz arasında yer alan Kaşif, Atlas, SG-Konum gibi ürünler savunma sanayisi firmaları tarafından kullanılmaya başlandı. İnşallah SAGE'den önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılar bekliyoruz. Aynı şeklide, kutuplarda ülkemizin bayrağını dalgalandıran Türkiye Antarktika Bilimsel Araştırma Kampı da kuruldu. Kamp bünyesindeki meteoroloji istasyonu faaliyete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının deniz tabanı haritalaması da gerçekleştirildi."

Bununla ilgili Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile de görüştüklerini belirten Erdoğan, "Belki de İngiltere ile birlikte orada bu çalışmayı daha da yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Nihai hedefimiz, Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde gözlemci ülke statüsünden danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır" dedi.

(Sürecek)