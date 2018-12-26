Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tübitak ve Tüba Ödülleri Törenine Katıldı
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri törenine katıldıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:09 Kaynak: İHA
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