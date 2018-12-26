Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tübitak ve Tüba Ödülleri Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tübitak ve Tüba Ödülleri Törenine Katıldı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri törenine katıldıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri törenine katıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:09 Kaynak: İHA

Politika
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